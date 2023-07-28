«Торпедо» включило Полоза в заявку на сайте ФНЛ

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Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз включен в заявку «Торпедо» на сайте ФНЛ.

Клуб еще не объявлял о подписании контракта с 32-летним нападающим. Кроме того, в заявку включен и Георгий Гонгадзе, переход которого уже подтвердила пресс-служба клуба.

«Ростов» объявил об уходе Полоза в июне этого года. В прошедшем сезоне форвард провел за ростовчан 30 матчей и забил 9 голов.