Первая лига 3 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры
28 июля, в пятницу, начнется 3-й тур первой лиги сезона-2023/24. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.
28 июля, пятница
20.00. «Акрон» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (эфир с 19.55)
29 июля, суббота
18.00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
30 июля, воскресенье
16.00. «Шинник» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
16.00. «Торпедо» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
17.00. «Тюмень» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
18.00. «Нефтехимик» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
18.00. «Ленинградец» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
19.00. «Динамо» Мхч — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
31 июля, понедельник
17.00. «Алания» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»
Первая лига — расписание и результаты матчей ФНЛ и турнирная таблица лиги в актуальном виде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|СКА-Хаб.
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Торпедо
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Родина
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|
5
|Алания
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Ленинградец
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
7
|Тюмень
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|КАМАЗ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Сокол
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|
12
|Черноморец
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Арсенал
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|
14
|Динамо Мх
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Химки
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Кубань
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Волгарь
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|28.07
|20:00
|
Акрон – Арсенал
|- : -
|29.07
|18:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|- : -
|30.07
|16:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|30.07
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|- : -
|30.07
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|- : -
|30.07
|18:00
|
Ленинградец – Родина
|- : -
|30.07
|18:00
|
Нефтехимик – Химки
|- : -
|30.07
|19:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|31.07
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Тимур Жамалетдинов
Волгарь
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Астемир Абазов
Сокол
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|2
|0
|0
|
|
Гаррик Левин
Кубань
|2
|0
|2