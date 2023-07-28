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Сегодня, 12:10

Первая лига 3 тур: расписание и трансляции матчей — где показывают игры

Третий тур ФНЛ начнется матчем «Акрон» — «Арсенал» 28 июля в 20.00 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Тренер Евгений Калешин.
Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

28 июля, в пятницу, начнется 3-й тур первой лиги сезона-2023/24. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций игр ФНЛ. Время начала — московское.

28 июля, пятница

20.00. «Акрон» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» (эфир с 19.55)

29 июля, суббота

18.00. «Сокол» — «СКА-Хабаровск»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

30 июля, воскресенье

16.00. «Шинник» — «Волгарь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

16.00. «Торпедо» — «Черноморец»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

17.00. «Тюмень» — «Енисей»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

18.00. «Нефтехимик» — «Химки»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

18.00. «Ленинградец» — «Родина»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

19.00. «Динамо» Мхч — «Кубань»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

31 июля, понедельник

17.00. «Алания» — «КАМАЗ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

Первая лига — расписание и результаты матчей ФНЛ и турнирная таблица лиги в актуальном виде.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rus_d1/
Футбол
Первая лига
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В «Торпедо» заявили о доверии к Клотету
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 2 2 0 0 6-1 6
2
 СКА-Хаб. 2 2 0 0 4-0 6
3
 Торпедо 2 2 0 0 4-1 6
4
 Родина 2 1 1 0 4-0 4
5
 Алания 2 1 1 0 2-1 4
6
 Ленинградец 2 1 1 0 1-0 4
7
 Тюмень 2 1 0 1 3-3 3
8
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
9
 КАМАЗ 2 1 0 1 2-2 3
10
 Нефтехимик 2 1 0 1 2-2 3
11
 Сокол 2 1 0 1 3-6 3
12
 Черноморец 2 0 2 0 1-1 2
13
 Арсенал 2 0 2 0 0-0 2
14
 Динамо Мх 2 0 1 1 0-2 1
15
 Шинник 2 0 0 2 2-5 0
16
 Химки 2 0 0 2 2-5 0
17
 Кубань 2 0 0 2 1-4 0
18
 Волгарь 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
28.07 20:00
Акрон – Арсенал
 - : -
29.07 18:00
Сокол – СКА-Хаб.
 - : -
30.07 16:00
Торпедо – Черноморец
 - : -
30.07 16:00
Шинник – Волгарь
 - : -
30.07 17:00
Тюмень – Енисей
 - : -
30.07 18:00
Ленинградец – Родина
 - : -
30.07 18:00
Нефтехимик – Химки
 - : -
30.07 19:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
31.07 17:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
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ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Тимур Жамалетдинов

Тимур Жамалетдинов

Волгарь

 2
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 2
Астемир Абазов

Астемир Абазов

Сокол

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 2 0 0
Гаррик Левин

Гаррик Левин

Кубань

 2 0 2
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