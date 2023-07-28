«Торпедо» объявило о переходе Полоза

Бывший нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз cтал игроком «Торпедо».

32-летний форвард подписал двухлетний контракт с московским клубом. Он будет выступать за «Торпедо» под 70-м номером.

«Ростов» объявил об уходе Полоза в июне этого года. В прошедшем сезоне форвард провел за ростовчан 30 матчей и забил 9 голов. До этого футболист играл за «Сочи», «Зенит», «Рубин» и «Локомотив».