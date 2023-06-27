«Торпедо» объявило об уходе нападающего Караева

Нападающий «Торпедо» Давид Караев покинул команду, сообщает пресс-служба клуба. Стороны приняли решение о расторжении действующего контракта по обоюдному согласию.

28-летний Караев выступал за «Торпедо» с июня 2022 года. За это время он провел 29 матчей в РПЛ и шесть игр в Кубке России, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

В сезоне-2022/23 «Торпедо» проведет в первой лиге.