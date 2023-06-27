«Родина» объявила о подписании голкипера Городового

Вратарь Алексей Городовой подписал контракт с «Родиной», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления еще на один.

Ранее футболист выступал за «Факел» с 2022 года. Вместе с командой он вышел в РПЛ по итогам сезона-2021/22.

В минувшем сезоне он сыграл 11 матчей во всех турнирах, пропустив 23 гола.