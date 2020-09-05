«Томь» проиграла «Алании»

«Томь» на своем поле проиграла «Алании» (0:1) в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч на 12-й минуте встречи забил нападающий владикавказцев Артур Малоян.

Благодаря победе «Алания» поднялась на 10-ю строчку турнирной таблицы, в активе команды из Владикавказа 10 очков. «Томь» идет на предпоследнем, 21-м месте с 2 очками.

Олимп — ФНЛ

7-й тур

«Томь» (Томск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:1 (0:1)

Гол: Малоян, 12.

«Томь» (Томск): Арапов, Синяк, Зуев, Белов, Бычков (Бугриев, 24), Казанков, Киреенко, Талалай (Поярков, 62), Шалаев (Текучев, 89), Каменщиков (Ахъядов, 54), Долгов (Дмитриев, 79).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Бутаев, Багаев, Д.Кобесов (Суанов, 35), Кочиев, Засеев, Магомедов, Дзахов (Хугаев, 53), Малоян (Д.Кобесов, 53), Гурциев (Хосонов, 77), Хадарцев (Хабалов, 26).

Предупреждения: Хугаев, 70. Хабалов, 72. Бугриев, 79.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

5 сентября. Томск. Стадион «Труд». 605 зрителей.