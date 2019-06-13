Терминатор Опарин вслед за Мориарти Гарбузом. "Енисей" объявил о еще одном трансфере

"Енисей" на официальном сайте объявил о возвращении вратаря Михаила Опарина. 26-летний голкипер подписал контракт сроком на один сезон. Он уже защищал цвета красноярцев с 2014 по 2017 год. Прошедший сезон он отыграл в "СКА-Хабаровске".
В официальном Твиттере "Енисей" объявил о трансфере Опарина видеоколлажем, на котором голкипер предстал в роли Терминатора из культового фильма Джеймса Кэмерона. Пресс-служба позволила небольшую "вольность сценария", добавив легендарную реплику героя Арнольда Шварценеггера "I'll be back" ("Я вернусь"), которой не было в оригинальной сцене.
Oparin is back pic.twitter.com/bIlHFAJaLa— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 13 июня 2019 г.
Ранее "Енисей" объявил о возвращении Константина Гарбуза, изобразив его в роли Джима Мориарти из сериала "Шерлок".
K.G. pic.twitter.com/GWaDY3ygR9— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 13 июня 2019 г.
Дополнительная информация
https://фк-енисей.рф/2019/06/13/опарин-подписал-контракт-с-енисеем/