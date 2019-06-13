Терминатор Опарин вслед за Мориарти Гарбузом. "Енисей" объявил о еще одном трансфере

"Енисей" на официальном сайте объявил о возвращении вратаря Михаила Опарина. 26-летний голкипер подписал контракт сроком на один сезон. Он уже защищал цвета красноярцев с 2014 по 2017 год. Прошедший сезон он отыграл в "СКА-Хабаровске".

В официальном Твиттере "Енисей" объявил о трансфере Опарина видеоколлажем, на котором голкипер предстал в роли Терминатора из культового фильма Джеймса Кэмерона. Пресс-служба позволила небольшую "вольность сценария", добавив легендарную реплику героя Арнольда Шварценеггера "I'll be back" ("Я вернусь"), которой не было в оригинальной сцене.

Ранее "Енисей" объявил о возвращении Константина Гарбуза, изобразив его в роли Джима Мориарти из сериала "Шерлок".