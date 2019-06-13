Гарбуз возвращается в "Енисей" в стиле Мориарти. Видео

"Енисей" объявил о заключении контракта с защитником Константином Гарбузом. Соглашение с 31-летним защитником подписано по схеме "1+1". Он уже защищал цвета красноярцев в сезонах-2014/15 и 2017/18. В 2018 году он перешел в "Тамбов", однако не смог закрепиться в основе команды и провел вторую половину сезона в аренде в "СКА-Хабаровске".

Всего в Олимп-ФНЛ-2018/19 Гарбуз отыграл 18 матчей.

Примечательно, что в Твиттере "Енисей" объявил о возвращении Гарбуза видеоколлажем из сериала "Шерлок", где футболист выступил в роли Джима Мориарти.