Талалаев — о Скворцове: «У него очень хорошие как футбольные качества, так и человеческие»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о перспективах защитника клуба Льва Скворцова.
«Лев — молодой, перспективный, развивающийся игрок и за полгода с зимы провел очень хороший отрезок. Из тех немногих футболистов, кто остался, это один из игроков, который будет помогать нам вернуться обратно в РПЛ. У него очень хорошие как футбольные качества, так и человеческие. Тренерский штаб уверен в этом футболисте. Думаю, при должном отношении к делу может выйти на очень высокий уровень. Довольны тем, что он привлекается сборную Казахстана, потому что это международный опыт. И надеемся, что вместе с ним сумеем за год решить задачу — снова выйти в РПЛ», — цитирует тренера Legalbet.kz.
6 июля «РБ Спорт» сообщал, что казахстанский защитник подписал контракт с «Химками» на один сезон. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел за подмосковную команду 8 матчей и не отметился результативными действиями.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0