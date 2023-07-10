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Талалаев — о Скворцове: «У него очень хорошие как футбольные качества, так и человеческие»

Алина Савинова
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о перспективах защитника клуба Льва Скворцова.

«Лев — молодой, перспективный, развивающийся игрок и за полгода с зимы провел очень хороший отрезок. Из тех немногих футболистов, кто остался, это один из игроков, который будет помогать нам вернуться обратно в РПЛ. У него очень хорошие как футбольные качества, так и человеческие. Тренерский штаб уверен в этом футболисте. Думаю, при должном отношении к делу может выйти на очень высокий уровень. Довольны тем, что он привлекается сборную Казахстана, потому что это международный опыт. И надеемся, что вместе с ним сумеем за год решить задачу — снова выйти в РПЛ», — цитирует тренера Legalbet.kz.

6 июля «РБ Спорт» сообщал, что казахстанский защитник подписал контракт с «Химками» на один сезон. В прошедшем сезоне 23-летний футболист провел за подмосковную команду 8 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://legalbet.kz/news/trener-himok-talalaev-o-skvortcove-u-nego-ochen/
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
Лев Скворцов
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