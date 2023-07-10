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Сегодня, 07:44

Бердыев: «Есть задача, чтобы махачкалинское «Динамо» играло в РПЛ»

Мария Гусева
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Новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев рассказал, какие факторы повлияли на решение возглавить клуб.

— Прежде всего понравилась идея стратегического направления клуба, — цитирует пресс-служба «Динамо» Бердыева. — Потому что мне это знакомо. Махачкалинское «Динамо» — это очень важный и серьезный проект. Второе — хотелось бы, чтобы «Динамо» представляло Махачкалу в Премьер-лиге. Такая задача стоит. Трудная задача, но ничего страшного.

Махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева в воскресенье, 9 июля. «СЭ» сообщал, что 70-летний специалист подписал бессрочный контракт с клубом.

В сезоне-2022/23 махачкалинское «Динамо» заняло восьмое место в Первой лиге с 46 очками в 34 матчах.

Источник: https://dinamo-mx.ru/2023/07/09/kurban-berdyev-est-zadacha-chtoby-dinamo-igralo-v-premer-lige/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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