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Гогниев: «Надеюсь, что «Алании» пойдут навстречу, если она выйдет в РПЛ»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил надежду на то, что клуб сможет получить лицензию для выступления в РПЛ.

В прошлом сезоне «Алании» не позволили сыграть в стыковых матчах за право выхода в РПЛ из-за неготовности домашнего стадиона.

«Вроде как в этом сезоне обещали построить стадион. Я не знаю, не в курсе. Наверное, это нужно у руководителей спросить. На данный момент, не имею отношения к футбольному клубу «Алания».
Мне и на тот момент было обидно, но это реалии. Что сделаешь с этим? Я думаю, что в следующем году стадион доделают. Если по спортивному принципу команда будет выходить в РПЛ, то, думаю, ей пойдут навстречу. У меня есть такая надежда», — приводит Metaratings слова Гогниева.

«Алания» занимает шестое место в таблице Мелбет-Первой лиги-2023/24 с 32 очками в 20 матчах.

Источник: Metaratings
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
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 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
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