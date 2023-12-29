Гогниев: «Надеюсь, что «Алании» пойдут навстречу, если она выйдет в РПЛ»

Бывший главный тренер «Алании» Спартак Гогниев выразил надежду на то, что клуб сможет получить лицензию для выступления в РПЛ.

В прошлом сезоне «Алании» не позволили сыграть в стыковых матчах за право выхода в РПЛ из-за неготовности домашнего стадиона.

«Вроде как в этом сезоне обещали построить стадион. Я не знаю, не в курсе. Наверное, это нужно у руководителей спросить. На данный момент, не имею отношения к футбольному клубу «Алания».

Мне и на тот момент было обидно, но это реалии. Что сделаешь с этим? Я думаю, что в следующем году стадион доделают. Если по спортивному принципу команда будет выходить в РПЛ, то, думаю, ей пойдут навстречу. У меня есть такая надежда», — приводит Metaratings слова Гогниева.

«Алания» занимает шестое место в таблице Мелбет-Первой лиги-2023/24 с 32 очками в 20 матчах.