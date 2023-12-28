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Сегодня, 09:00

Махачкалинское «Динамо» хочет купить игрока «Кубани» Махатадзе

Константин Белов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», махачкалинское «Динамо» хочет приобрести полузащитника «Кубани» Георгия Махатадзе.

По нашей информации, клуб из Махачкалы предлагает за 25-летнего футболиста 15 миллионов рублей. «Кубань» готова отпустить его за 25 миллионов рублей. Клубы продолжают вести переговоры.

В этом сезоне Махатадзе провел в Мелбет-Первой лиге 13 матчей и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 275 тысяч евро.

«Динамо» после 20 туров занимает первое место в ФНЛ, набрав 37 очков. «Кубань» идет на 15-м месте с 20 очками.

Георгий Махатадзе
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Кубань
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Источник: защитник «Зенита» Касимов перейдет в махачкалинское «Динамо» на правах аренды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

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 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Енисей

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Заур Тарба

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