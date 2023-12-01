«Сокол» уволил талисмана команды

Пресс-служба «Сокола» сообщила о расставании с маскотом команды Финистом.

«Мы видели, что многие болельщики винили в осенних неудачах нашего Финиста. Решили прислушаться и уволили птицу. Финист, покеда», — говорится в сообщении клуба.

29 ноября «Сокол» отправил в отставку главного тренера Дениса Бояринцева, который возглавлял команду с мая 2023 года. «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками в 20 матчах.