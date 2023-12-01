Щербаченко: «При Горлове «Торпедо» начинает оживать. Тренер посадил на лавку звездных игроков»

Российский тренер Федор Щербаченко оценил ситуацию в московском «Торпедо» после назначения Артема Горлова на пост главного тренера команды.

— На днях появилась информация, что бывший президент «Ворсклы»,бизнесмен Леонид Соболев хочет купить «Торпедо» и назначить главным тренером Олега Кононова. Улучшит ли такое развитие ситуации положение дел в «Торпедо»? Давайте проанализируем, что происходит с московским клубом в этом году.

Считаю, этот сезон можно разделить на две части. Еще в РПЛ мы следили за тем, как клуб совершил громкие и дорогостоящие приобретения. После ухода Талалаева «Торпедо» сделало ставку на испанского специалиста Пепа Клотета. Честно говоря, уже тогда стало понятно, что автозаводцы вряд ли сохранят прописку в премьер-лиге. Так и произошло.

Клотет остался на своем посту. Но при нем, надо признать, команда в первенстве ФНЛ играла в очень посредственный футбол, имея при этом очень приличный по именам состав. Результаты черно-белых в первой лиге при испанце говорят сами за себя. 12 матчей: 5 побед, 5 поражений, 2 ничьи...

Уже после пяти туров было видно — король-то голый! Специалист явно не оправдывал свой большой контракт и свою раскрученность. Его увольнение было естественным шагом. В команде отставку восприняли с облегчением. Все-таки при Клотете обстановка в коллективе была напряженной, некоторых футболистов переводили в дубль, с некоторыми и вовсе расставались (например, с ветераном Артемом Самсоновым). Доходило даже того, что ребятам не разрешалось улыбаться на тренировках.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Артем Горлов. Поначалу ему было очень тяжело. Многие игроки потеряли при Клотете оптимальную игровую форму, кто-то потерял мотивацию — прежде всего те, кого можно считать звездами по меркам ФНЛ.

Несмотря на поражение от «Волгаря» (0:3), Горлова избавили от приставки и. о. Он получил полный карт-бланш. И вот с этого момента игроки поняли, что всем нужно пахать, что звездный статус не гарантия того, что ты всегда будешь выходить в стартовом составе. Горлов привел в чувство определенную группу игроков, посадил на лавку Полоза, Рейну, стабилизировал состав. Да, пока нет красивой игры, но ребята умирают на поле! «Торпедо» выздоравливает.

Президент «Торпедо» Ярослав Олегович Савин — человек из бизнеса, который пришел в футбол. Такие люди нередко, если совершают поначалу ошибки, то учатся на ходу. Понравилось, как Савин спокойно реагировал на критику. Он правильно поступил, сделав своим советником Александра Рязанцева — человека с авторитетом среди игроков. Савин отстаивает тех людей, которых назначил. Именно благодаря его поддержке достаточно молодой тренер Горлов начал выправлять ситуацию и не «поплыл». Сейчас «Торпедо» расправляет крылья. Уже есть некое понимание, что мы сможем увидеть от автозаводцев весной, если нынешнее руководство и тренерский штаб останутся на своих местах.

«Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 27 очками в 20 матчах.