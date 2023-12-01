Тихий — о конфликте с Гогниевым: «То, что работает в первой лиге, не всегда будет работать в РПЛ»

Защитник «Пари НН» и экс-игрок «Химок» Дмитрий Тихий высказался о конфликте с бывшим главным тренером химчан Спартаком Гогниевым.

«Я полжизни шел к премьер-лиге и четко понимаю: то, что работает в первой лиге, не всегда будет работать в РПЛ. Тут за малейшую ошибку сразу наказывают. Cудя по всему, Гогниев не был готов к премьер-лиге. Строить новую философию посреди сезона и набирать в зимнее окно по факту новую команду смерти подобно. Любой здравомыслящий человек понимал: это кончится вылетом. Но в руководстве «Химок», видимо, думали по-другому. По факту они сами отправили команду в первую лигу», — цитирует игрока Sport24.

Также Тихий отметил, что из подмосковного клуба его выгнали за то, что он говорил правду.

«Гогниев меня спросил: «До меня доходят разговоры, что ты не веришь в нашу идею. Это так?» Ну я и сказал прямо: «Если будем так продолжать, нас ждет первая лига, такой футбол нам не подходит. То, что вы хотите — самоубийство». Я сказал правду, какой ее вижу. За это меня и отстранили. Убрали меня в октябре — незадолго до моего дня рождения. Самое смешное, что впервые в жизни мой клуб меня даже не поздравил», — подчеркнул футболист.

В «Химках» Тихий выступал с 2019 по 2023 год, провел за клуб 97 игр и не отметился результативными действиями.

В этом сезоне 31-летний защитник сыграл за «Пари НН» 9 матчей во всех турнирах и результативных действий не совершил.