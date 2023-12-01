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Тихий — о конфликте с Гогниевым: «То, что работает в первой лиге, не всегда будет работать в РПЛ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Пари НН» и экс-игрок «Химок» Дмитрий Тихий высказался о конфликте с бывшим главным тренером химчан Спартаком Гогниевым.

«Я полжизни шел к премьер-лиге и четко понимаю: то, что работает в первой лиге, не всегда будет работать в РПЛ. Тут за малейшую ошибку сразу наказывают. Cудя по всему, Гогниев не был готов к премьер-лиге. Строить новую философию посреди сезона и набирать в зимнее окно по факту новую команду смерти подобно. Любой здравомыслящий человек понимал: это кончится вылетом. Но в руководстве «Химок», видимо, думали по-другому. По факту они сами отправили команду в первую лигу», — цитирует игрока Sport24.

Также Тихий отметил, что из подмосковного клуба его выгнали за то, что он говорил правду.

«Гогниев меня спросил: «До меня доходят разговоры, что ты не веришь в нашу идею. Это так?» Ну я и сказал прямо: «Если будем так продолжать, нас ждет первая лига, такой футбол нам не подходит. То, что вы хотите — самоубийство». Я сказал правду, какой ее вижу. За это меня и отстранили. Убрали меня в октябре — незадолго до моего дня рождения. Самое смешное, что впервые в жизни мой клуб меня даже не поздравил», — подчеркнул футболист.

В «Химках» Тихий выступал с 2019 по 2023 год, провел за клуб 97 игр и не отметился результативными действиями.

В этом сезоне 31-летний защитник сыграл за «Пари НН» 9 матчей во всех турнирах и результативных действий не совершил.

Источник: Sport24
Спартак Гогниев
Футбол
Дмитрий Тихий
1
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
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