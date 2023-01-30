«СКА-Хабаровск» проявляет интерес к защитнику «Химок» Данилкину

«СКА-Хабаровск» хочет подписать центрального защитника «Химок» Егора Данилкина, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 27-летний игрок, выступавший за подмосковную команду с 2018 года, пока не определился со своим будущим.

Ранее СМИ сообщали, что игроком интересуется «Кубань».

В текущем сезоне Данилкин провел за «Химки» восемь матчей во всех турнирах (5 в РПЛ и 3 в Кубке России). Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не взял воспитанника «Динамо» на сбор в Турцию в числе большой группы игроков.