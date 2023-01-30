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Яровинский — об уходе из «Рубина»: «Мы разошлись по обоюдному согласию. Никаких иллюзий не питал»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский ответил на вопрос о своем уходе из казанского клуба.

«Мы разошлись по обоюдному согласию. Я понимал, что приходит новое руководство, у которого свое видение процесса. Если с другом поругался, пытаешься выяснить причины. Но если дело касается работы, очевидно, что при смене руководства приходит новый менеджмент», — приводит Sport24 слова Яровинского.

Также он заявил, что у него не было ощущения несправедливости.

«Оно может быть только, когда тебя обидели или оскорбили. Я же не маленькая девочка. Я взрослый мужчина, который давно в футболе и знает, как все происходит. Никаких иллюзий не питал», — добавил специалист.

Яровинский покинул пост спортивного директора «Рубина» 17 января 2023 года. Он работал в казанском клубе с декабря 2019 года. В «Рубин» специалист пришел вместе с бывшим главным тренером Леонидом Слуцким.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-razoshlis-po-oboyudnomu-soglasiyu-nikakikh-illyuziy-ya-ne-pital-yarovinskiy-ob-ukhode-iz-rubina
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
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 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
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Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
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