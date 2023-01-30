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Сегодня, 22:14

Яровинский заявил, что Первая лига по накалу схожа с Чемпионшипом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказал мнение о Первой лиге, куда «Рубин» вылетел по итогам сезона-2021/22.

«Я вообще считаю ФНЛ очень прикольной и интересной лигой. Это специфичное соревнование, но по духу оно состоит из борьбы и месива. По накалу наша Первая лига схожа с Чемпионшипом. Но по качеству уступает. В Чемпионшипе собрано много крутых футболистов — у нас в «Халле» было 11 игроков национальных сборных. Чемпионшип в Англии развивается параллельно с АПЛ, сравнивать его по уровню с ФНЛ — некорректно», — приводит слова Яровинского Sport24.

После 20 туров «рубин» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. Лидирует — «Балтика» (41 очко).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-yarovinskiy-o-pervoy-lige-spetsifichnoye-sorevnovaniye-po-nakalu-skhozhe-s-chempionshipom
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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