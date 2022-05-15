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Сегодня, 11:55

«СКА-Хабаровск» с минимальным счетом победил «Оренбург»

Иван Шитик
Корреспондент
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«СКА-Хабаровск» с минимальным счетом победил «Оренбург» в матче 37-го тура чемпионата Олимп ФНЛ — 1:0.

Автором единственного мяча в начале второго тайма стал полузащитник Михаил Гащенков.

«СКА-Хабаровск» набрал 65 очков и за тур до окончания сезона занимает четвертое место, которое дает, по действующему регламенту, дает право принять участие в стыковых матчах за право участия в РПЛ.

«Оренбург» остается на первом месте с 73 очками, но команда пока не гарантировала себе повышение в классе.

Россия. ФНЛ. 37-й тур
15 мая, 10:00. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
1:0
Оренбург
Голы
Гащенков, 51 (1:0)
СКА-Хабаровск
Сугробов Эммерсон Фомин Мануйлов (Тихонов, 74) Шищенко Гащенков Мартусевич Цаллагов Караев (Дмитриев, 80) Алиев (Гаглоев, 69) Гонгадзе
Оренбург
Кеняйкин Полуяхтов (Ковалев, 62) Сиваков Печенин Хотулев Аюпов (Прудников, 76) Эктов Титков (Миронов, 62) Капленко Обухов Сычевой (Корян, 62)
Предупреждения
Мануйлов 37’, Мартусевич 44’, Гащенков 69’, Тихонов 90+2’, Сугробов 90+3’  -  Хотулев 50’
Судьи
Куликов (Саранск)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
ФК Оренбург
ФК СКА-Хабаровск
3
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