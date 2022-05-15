«СКА-Хабаровск» с минимальным счетом победил «Оренбург»

«СКА-Хабаровск» с минимальным счетом победил «Оренбург» в матче 37-го тура чемпионата Олимп ФНЛ — 1:0.

Автором единственного мяча в начале второго тайма стал полузащитник Михаил Гащенков.

«СКА-Хабаровск» набрал 65 очков и за тур до окончания сезона занимает четвертое место, которое дает, по действующему регламенту, дает право принять участие в стыковых матчах за право участия в РПЛ.

«Оренбург» остается на первом месте с 73 очками, но команда пока не гарантировала себе повышение в классе.