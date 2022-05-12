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Сегодня, 15:25

«Факел» гарантировал себе место в стыковых матчах за право выхода в РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Факел» обеспечил себе участие в стыковых матчах за право выхода в Тинькофф РПЛ.

Вчера, 11 мая команда из Воронежа обыграла КАМАЗ (1:0) в перенесенной игре 26-го тура Олимп-ФНЛ.

«Факел» с 68 очками в 36 матчах идет на третьем месте в турнирной таблице. Воронежцы не смогут опуститься ниже четвертой строчки, таким образом, они как минимум смогут сыграть в стыковых матчах.

Существует вероятность того, что «Факел» выйдет в РПЛ напрямую: за два тура до конца сезона команда отстает от идущего на втором месте «Торпедо» на 3 очка.

Лидером турнирной таблицы ФНЛ является «Оренбург» с 73 очками в 36 матчах. «Торпедо» с 71 очком идет на втором месте, «Факел» с 68 очками — на третьей строчке. Четвертое место занимает «СКА-Хабаровск» с 62 очками.

Согласно регламенту ФНЛ, команды, занявшие первое и второе место по итогам чемпионата, выходят в РПЛ напрямую. Команды, закончившие сезон на третьей и четвертой строчках, участвуют в стыковых матчах за право выхода в РПЛ с клубами, которые заняли 13-е и 14-е места в премьер-лиге.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Факел (Воронеж)
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