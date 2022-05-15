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Сегодня, 14:54

«Велес» и «Балтика» сыграли вничью, «Торпедо» обыграло «Енисей»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Велес» и «Балтика» сыграли вничью в матче 37-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 8-й минуте счет открыл Тамерлан Мусаев. А на 30-й минуте сравнял Геворк Саркисян.

В другом матче тура «Торпедо» обыграло «Енисей» со счетом 1:0. Единственый гол забил Мухаммад Султонов.

«Велес» набрал 48 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Балтики» 58 очков и 6-я позиция.

В активе «Енисея» 60 очков и 5-я строчка. У «Торпедо» 74 очка. Клуб занимает первое место в таблице.

Россия. ФНЛ. 37-й тур
15 мая, 13:00. Авангард (Домодедово)
Велес
1:1
Балтика
Голы
Мусаев, 8 (0:1), Саркисян, 30 (1:1)
Велес
Кузнецов Михайленко Стаменкович Прищепа Денилханов (Коротков, 74) Майга Абдуллахи Галоян Кабахидзе (Вульфов, 83) Ежков (Джикия, 74) Саркисян (Кертанов, 90)
Балтика
Латышонок Осипов Остоич Мещанинов (Карпович, 61) Тишкин Кленкин Попов Альшин Кашчелан (Кузьмин, 46, Гелоян, 80) Казаев (Максименко, 46) Мусаев
Предупреждения
Майга 33’, Вульфов 85’  -  Альшин 18’, Мещанинов 44’
Судьи
Галимов (Улан-Удэ)
Россия. ФНЛ. 37-й тур
15 мая, 13:00. Манеж Футбол-Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
0:1
Торпедо М
Голы
Султонов, 83 (0:1)
Енисей
Опарин Рукас (Кичин, 47) Масловский Феррейра Ломакин (Зотов, 46, Самойлов, 52) Глушков Иванов Бевеев (Марков, 39) Ланин Канаплин Молтенинов (Окладников, 23)
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Темников (Прошкин, 54) Самсонов Адаев (Полубояринов, 74) Померко Енин (Орехов, 63) Нетфуллин Лебеденко (Султонов, 55) Калмыков (Лаптев, 55)
Предупреждения
Иванов 79’, Окладников 90+2’  -  Адаев 45+1’, Самсонов 79’, Орехов 81’
Судьи
Сельдяков (Балашиха)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
ФК Балтика
ФК Велес
ФК Енисей
ФК Торпедо (Москва)
2
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