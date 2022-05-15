«Велес» и «Балтика» сыграли вничью, «Торпедо» обыграло «Енисей»

«Велес» и «Балтика» сыграли вничью в матче 37-го тура ОЛИМП-ФНЛ. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 8-й минуте счет открыл Тамерлан Мусаев. А на 30-й минуте сравнял Геворк Саркисян.

В другом матче тура «Торпедо» обыграло «Енисей» со счетом 1:0. Единственый гол забил Мухаммад Султонов.

«Велес» набрал 48 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Балтики» 58 очков и 6-я позиция.

В активе «Енисея» 60 очков и 5-я строчка. У «Торпедо» 74 очка. Клуб занимает первое место в таблице.