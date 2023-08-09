Сергей Терехов стал игроком «Химок»

Защитник Сергей Терехов заключил контракт с «Химками», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с игроком подписано по схеме «2+1».

Ранее 33-летний футболист выступал за брянское и московское «Динамо», «Балтику», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи», с которым в сезоне-2021/22 стал обладателем серебряной медали чемпионата России.

Терехов уже играл за «Химки» в 2010 году. Тогда футболист провел 11 матчей в первой лиге и отдал 1 голевую передачу.