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Сегодня, 10:54

Сергей Терехов стал игроком «Химок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Сергей Терехов заключил контракт с «Химками», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с игроком подписано по схеме «2+1».

Ранее 33-летний футболист выступал за брянское и московское «Динамо», «Балтику», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи», с которым в сезоне-2021/22 стал обладателем серебряной медали чемпионата России.

Терехов уже играл за «Химки» в 2010 году. Тогда футболист провел 11 матчей в первой лиге и отдал 1 голевую передачу.

Источник: ФК Химки
ФК Химки
Сергей Терехов
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2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
4
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
5
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
6
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
7
 Химки 4 2 0 2 5-6 6
8
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
9
 Родина 4 1 3 0 6-2 6
10
 Арсенал 4 1 2 1 3-5 5
11
 Ленинградец 4 1 2 1 2-5 5
12
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
13
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
14
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
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 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
16
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17
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12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 - : -
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