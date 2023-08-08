«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Цаллагова

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании двухлетнего контракта с полузащитником Дзамболатом Цаллаговым.

«С возвращением на Дальний Восток, Дзамбик!» — говорится в сообщении клуба.

Во второй части сезона-2021/22 Цаллагов уже выступал за «СКА-Хабаровск» на правах аренды. В составе команды футболист провел14 матчей и забил один гол.

В минувшем сезоне Цаллагов играл за «Торпедо» и «Кубань». Всего он принял участие в 19 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.