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Сегодня, 11:55

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе Цаллагова

Виктория Кравченко
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Дзамболат Цаллагов.
Фото ФК «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании двухлетнего контракта с полузащитником Дзамболатом Цаллаговым.

«С возвращением на Дальний Восток, Дзамбик!» — говорится в сообщении клуба.

Во второй части сезона-2021/22 Цаллагов уже выступал за «СКА-Хабаровск» на правах аренды. В составе команды футболист провел14 матчей и забил один гол.

В минувшем сезоне Цаллагов играл за «Торпедо» и «Кубань». Всего он принял участие в 19 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Источник: https://fcska.ru/dzambolat-tsallagov-vozvrashhaetsya-v-ska-habarovsk/
ФК СКА-Хабаровск
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
4
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
5
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
6
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
7
 Химки 4 2 0 2 5-6 6
8
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
9
 Родина 4 1 3 0 6-2 6
10
 Арсенал 4 1 2 1 3-5 5
11
 Ленинградец 4 1 2 1 2-5 5
12
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
13
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
14
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
15
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
16
 Шинник 4 1 0 3 5-8 3
17
 Кубань 4 1 0 3 3-6 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
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12.08 00:00
Кубань – Сокол
 - : -
12.08 00:00
Ленинградец – Шинник
 - : -
12.08 00:00
Химки – Родина
 - : -
12.08 00:00
Черноморец – Арсенал
 - : -
13.08 00:00
Волгарь – Динамо Мх
 - : -
13.08 00:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
13.08 00:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 00:00
СКА-Хаб. – Акрон
 - : -
14.08 17:00
Алания – Торпедо
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Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

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Акрон

 3
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Вадим Конюхов

Вадим Конюхов

Акрон

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

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Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

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