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Сегодня, 15:48

Ледяхов рассказал о строительстве клубного стадиона «Алании» во Владикавказе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал о строительстве клубного стадиона во Владикавказе.

«Строительство идет своим ходом. Нет никаких дополнительных сведений. Все нормально. Сроки мы даже и не обсуждали. Так что конкретики в этом плане нет. Но я знаю, что все идет своим ходом. Строительство продолжает идти», — приводит слова Ледяхова «Спорт День за Днем».

Ранее СМИ сообщали, что у стройки стадиона нет особого прогресса. В прошлом сезоне «Алании» не позволили сыграть в стыковых матчах из-за неготовности стадиона.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/trener-alanii-ledyakhov-vse-normalno-so-stroitelstvom-stadiona-vo-vladikavkaze
Игорь Ледяхов
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
4
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
5
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
6
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
7
 Химки 4 2 0 2 5-6 6
8
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
9
 Родина 4 1 3 0 6-2 6
10
 Арсенал 4 1 2 1 3-5 5
11
 Ленинградец 4 1 2 1 2-5 5
12
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
13
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
14
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
15
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
16
 Шинник 4 1 0 3 5-8 3
17
 Кубань 4 1 0 3 3-6 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
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12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 - : -
12.08 17:00
Химки – Родина
 - : -
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 - : -
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 - : -
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 - : -
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 - : -
14.08 17:00
Алания – Торпедо
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Абу-Саид Эльдарушев

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Антон Килин

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СКА-Хабаровск

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Сокол

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Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

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Енисей

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