Ледяхов рассказал о строительстве клубного стадиона «Алании» во Владикавказе

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал о строительстве клубного стадиона во Владикавказе.

«Строительство идет своим ходом. Нет никаких дополнительных сведений. Все нормально. Сроки мы даже и не обсуждали. Так что конкретики в этом плане нет. Но я знаю, что все идет своим ходом. Строительство продолжает идти», — приводит слова Ледяхова «Спорт День за Днем».

Ранее СМИ сообщали, что у стройки стадиона нет особого прогресса. В прошлом сезоне «Алании» не позволили сыграть в стыковых матчах из-за неготовности стадиона.