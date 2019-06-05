Сергей Игнашевич: "Я рос с мечтой играть за "Торпедо"

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, который назначен на пост главного тренера "Торпедо", рассказал, что мечтал играть за черно-белых в детстве.

Соглашение с 39-летним специалистом подписано по схеме "1+1".

– Восточная улица 4А, стадион Торпедо. Друзья, "Торпедо" и ЦСКА это большие важные этапы в моей жизни, в моей футбольной карьере. Все мои детские воспоминания связаны со стадионом на Восточной улице. Я рос с мечтой играть за основную команду: как Стрельцов, как Шустиков, как Ширинбеков. Но к моменту моего выпуска из школы в 1997 году команда распалась. Что значит для меня ЦСКА, думаю, и так понятно. Это 15 лет моей профессиональной карьеры. 15 самых ярких и самых счастливых лет! Кубок УЕФА, 5 чемпионатов России, 5 Кубков, 6 Суперкубков и множество преданных красно-синих друзей. Стоит ли говорить, что такое не забывается? Жизнь длинная и многогранная... Я с благодарностью вспоминаю каждого, кто прошел этот путь рядом со мной. Рассчитываю на вашу поддержку и в будущем, – написал Игнашевич в своем Инстаграме.

Напомним, Игнашевич является воспитанником "Торпедо". Большую часть футбольной карьеры он провел в ЦСКА. В составе красно-синих игрок пять раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок УЕФА.

В минувшем сезоне "Торпедо" заняло 1-е место в группе "Центр" Олимп-ПФЛ и в следующем год сыграет в первом дивизионе.

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