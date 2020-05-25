Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич отреагировал в своем Instagram на информацию об уходе Елены Еленцевой с поста президента клуба после 31 мая.

«Дорогая Елена Васильевна, мне очень жаль, что вы покидаете наш клуб.Вы очень много сделали для «Торпедо», и уверен надолго останетесь в памяти и сердцах наших болельщиков. Хочу сказать большое спасибо за вашу заботу обо мне и помощь. Мне очень легко с вами работалось. Будьте здоровы и успешны! Знаю, что останусь вашим другом», — написал в Instagram Игнашевич.

Ранее стало известно, что Владислав Бондаренко покинул пост спортивного директора «Торпедо» в связи с окончанием контракта.

«Торпедо» заняло 4-е место с 53 очками в турнирной таблице ФНЛ по итогам досрочно завершенного сезона в лиге.

«Торпедо» объявило об уходе Еленцевой с поста президента клуба