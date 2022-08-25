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Хакшабанович о переходе в «Селтик»: «С детства мечтал выступать в Лиге чемпионов»

Хакшабанович после переход в «Селтик» заявил, что с детства хотел выступать в Лиге чемпионов
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович прокомментировал переход в «Селтик». 25 августа российский и шотландский клуб достигли договоренности о трансфере футболиста.

«Селтик» отлично играет, я хочу быть частью команды и делать болельщиков, клуб и себя счастливыми. Конечно, я очень рад выступить в Лиге чемпионов, это лучшее соревнование, в котором вы можете принять участие. Я мечтал об этом в детстве, поэтому выступить в Лиге чемпионов будет очень круто», — приводит слова Хакшабановича пресс-служба «Селтика».

23-летний полузащитник сыграл за «Рубин» 23 матча, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи во всех турнирах. В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, Хакшабанович приостановил контракт с казанским клубом.

В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина». Его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: https://www.celticfc.com/news/2022/august/25/Sead-Hak-abanovi--signs-for-Celtic-in-a-five-year-deal/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Рубин (Казань)
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«Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе Хакшабановича
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И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 6 5 1 0 12-3 16
2
 Алания 6 4 2 0 10-4 14
3
 Рубин 6 3 2 1 11-6 11
4
 Балтика 6 3 2 1 10-7 11
5
 Волгарь 6 3 2 1 6-4 11
6
 Енисей 6 3 2 1 9-8 11
7
 Арсенал 6 2 3 1 9-6 9
8
 Динамо Мх 6 2 3 1 5-4 9
9
 Нефтехимик 6 2 2 2 6-4 8
10
 Уфа 6 2 2 2 5-6 8
11
 Кубань 6 2 1 3 7-7 7
12
 Краснодар-2 6 2 1 3 5-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 5-7 6
14
 СКА-Хаб. 6 1 2 3 9-9 5
15
 Шинник 6 1 2 3 7-10 5
16
 Акрон 6 1 1 4 4-12 4
17
 Велес 6 1 0 5 3-10 3
18
 Волга 6 0 1 5 4-13 1
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27.08 14:00
Велес – Кубань
 - : -
27.08 16:00
Акрон – Балтика
 - : -
27.08 17:00
СКА-Хаб. – Родина
 - : -
27.08 18:00
Шинник – Уфа
 - : -
27.08 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
27.08 19:00
Алания – Волга
 - : -
27.08 19:00
Краснодар-2 – Динамо Мх
 - : -
28.08 18:00
Рубин – КАМАЗ
 - : -
29.08 20:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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Г
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 5
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Владлен Бабаев

Владлен Бабаев

КАМАЗ

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 5
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 3
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 3
И К Ж
Данил Полубояринов

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Акрон

 5 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

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 5 1 1
Александр Клещенко

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Родина

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