Хакшабанович о переходе в «Селтик»: «С детства мечтал выступать в Лиге чемпионов»

Хакшабанович после переход в «Селтик» заявил, что с детства хотел выступать в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович прокомментировал переход в «Селтик». 25 августа российский и шотландский клуб достигли договоренности о трансфере футболиста.

«Селтик» отлично играет, я хочу быть частью команды и делать болельщиков, клуб и себя счастливыми. Конечно, я очень рад выступить в Лиге чемпионов, это лучшее соревнование, в котором вы можете принять участие. Я мечтал об этом в детстве, поэтому выступить в Лиге чемпионов будет очень круто», — приводит слова Хакшабановича пресс-служба «Селтика».

23-летний полузащитник сыграл за «Рубин» 23 матча, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи во всех турнирах. В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, Хакшабанович приостановил контракт с казанским клубом.

В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина». Его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2026 года.