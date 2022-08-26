«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Моисеева

«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кирилла Моисеева.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, арендное соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Моисеев забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в семи матчах за молодежную команду «Ростова».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 тысяч евро.