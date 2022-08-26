«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Моисеева
«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кирилла Моисеева.
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, арендное соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.
В нынешнем сезоне Моисеев забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в семи матчах за молодежную команду «Ростова».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 тысяч евро.
Источник: https://t.me/fcrk1958/8776
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|
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|3
|2
|1
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|11
|
4
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|3
|2
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|
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|3
|2
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|
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|1
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|2
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|
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|1
|2
|3
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|5
|
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|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
16
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|4-12
|4
|
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|1
|0
|5
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33 тур
34 тур
|27.08
|14:00
|
Велес – Кубань
|- : -
|27.08
|16:00
|
Акрон – Балтика
|- : -
|27.08
|17:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|- : -
|27.08
|18:00
|
Шинник – Уфа
|- : -
|27.08
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|27.08
|19:00
|
Алания – Волга
|- : -
|27.08
|19:00
|
Краснодар-2 – Динамо Мх
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|
Рубин – КАМАЗ
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|29.08
|20:00
|
Арсенал – Енисей
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ЖК
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Василий Алейников
СКА-Хабаровск
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Владлен Бабаев
КАМАЗ
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|П
|
|
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