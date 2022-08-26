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Сегодня, 14:23

«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Моисеева

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кирилла Моисеева.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, арендное соглашение с 18-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Моисеев забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в семи матчах за молодежную команду «Ростова».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 25 тысяч евро.

Источник: https://t.me/fcrk1958/8776
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И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 6 5 1 0 12-3 16
2
 Алания 6 4 2 0 10-4 14
3
 Рубин 6 3 2 1 11-6 11
4
 Балтика 6 3 2 1 10-7 11
5
 Волгарь 6 3 2 1 6-4 11
6
 Енисей 6 3 2 1 9-8 11
7
 Арсенал 6 2 3 1 9-6 9
8
 Динамо Мх 6 2 3 1 5-4 9
9
 Нефтехимик 6 2 2 2 6-4 8
10
 Уфа 6 2 2 2 5-6 8
11
 Кубань 6 2 1 3 7-7 7
12
 Краснодар-2 6 2 1 3 5-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 5-7 6
14
 СКА-Хаб. 6 1 2 3 9-9 5
15
 Шинник 6 1 2 3 7-10 5
16
 Акрон 6 1 1 4 4-12 4
17
 Велес 6 1 0 5 3-10 3
18
 Волга 6 0 1 5 4-13 1
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27.08 14:00
Велес – Кубань
 - : -
27.08 16:00
Акрон – Балтика
 - : -
27.08 17:00
СКА-Хаб. – Родина
 - : -
27.08 18:00
Шинник – Уфа
 - : -
27.08 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
27.08 19:00
Алания – Волга
 - : -
27.08 19:00
Краснодар-2 – Динамо Мх
 - : -
28.08 18:00
Рубин – КАМАЗ
 - : -
29.08 20:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 5
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Владлен Бабаев

Владлен Бабаев

КАМАЗ

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 5
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 3
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 3
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 5 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 5 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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