Пуйоль считает, что «Барселона» входит в число фаворитов в текущем сезоне Лиги чемпионов

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль оценил шансы каталонского клуба на победу в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Была проделана очень хорошая работа, у «Барселоны» очень хороший состав, и они смогут бороться за все титулы. «Барса» входит в число фаворитов Лиги чемпионов. «Реал» обладает впечатляющим геном победителя, английские клубы очень сильны, как и «ПСЖ», — приводит Marca слова Пуйоля.

В групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/23 каталонский клуб сыграет с «Баварией», «Интером» и «Викторией» из Пльзени.

В матче 4-го тура чемпионата Испании «Барселона» в гостях разгромила «Севилью» (3:0). Клуб под руководстом Хави идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.