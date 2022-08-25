«Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе Хакшабановича
«Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе в шотландский клуб полузащитника Сеада Хакшабановича.
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, стороны оформили полноценный трансфер 23-летнего футболиста.
Пресс-служба «Селтика» информирует, что полузащитник подписал с клубом пятилетнее соглашение.
Сеад Хакшабанович пришел в «Рубин» в мае 2021 года из шведского «Норчепинга», подписав с нашим клубом пятилетний контракт.
Полузащитник сыграл за команду 23 матча, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, Хакшабанович приостановил контракт с «Рубином».
В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина». Его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2026 года.
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|6
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|7-10
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16
|Акрон
|6
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|4-12
|4
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|6
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18
|Волга
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Велес – Кубань
|- : -
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Акрон – Балтика
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|18:00
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Шинник – Уфа
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|- : -
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Алания – Волга
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|27.08
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Краснодар-2 – Динамо Мх
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|28.08
|18:00
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Рубин – КАМАЗ
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|29.08
|20:00
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Рубин
|5
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Владлен Бабаев
КАМАЗ
|3
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Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
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Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
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Гедеон Гузина
Балтика
|3
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Акрон
|5
|1
|2
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Кирилл Панченко
Арсенал Т
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|1
|1
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Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0