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«Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе Хакшабановича

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Рубин» и «Селтик» достигли договоренности о переходе в шотландский клуб полузащитника Сеада Хакшабановича.

Как сообщает пресс-служба казанского клуба, стороны оформили полноценный трансфер 23-летнего футболиста.

Пресс-служба «Селтика» информирует, что полузащитник подписал с клубом пятилетнее соглашение.

Сеад Хакшабанович пришел в «Рубин» в мае 2021 года из шведского «Норчепинга», подписав с нашим клубом пятилетний контракт.

Полузащитник сыграл за команду 23 матча, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи. В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, Хакшабанович приостановил контракт с «Рубином».

В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина». Его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2026 года.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/seltik-vykupil-u-rubina-seada-hakshabanovicha
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Селтик
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