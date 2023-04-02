«Рубин» не сумел удержать победу над «Велесом» в матче первой лиги
«Рубин» на своем поле сыграл вничью с «Велесом» в матче 25-го тура первой лиги — 1:1.
Казанцы вышли вперед на 20-й минуте благодаря голу Егора Тесленко, но не сумели удержать победу — на 69-й минуте ничью гостям принес гол Аюба Бацуева.
«Рубин» остался на втором месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков. «Велес» с 25 баллами идет на 14-й строчке.
В параллельной встрече «Динамо» из Махачкалы и «Балтика» разошлись нулевой ничьей. Встреча проходила в Махачкале. Калининградцы с 52 очками сохранили первое место в турнирной таблице, а «Динамо» с 34 баллами занимает девятую строчку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|25
|14
|10
|1
|45-22
|52
|
2
|Рубин
|25
|12
|10
|3
|39-24
|46
|
3
|Енисей
|25
|11
|10
|4
|33-24
|43
|
4
|Алания
|24
|11
|8
|5
|39-26
|41
|
5
|Арсенал
|24
|10
|6
|8
|32-30
|36
|
6
|Шинник
|24
|10
|5
|9
|29-26
|35
|
7
|Волгарь
|24
|9
|8
|7
|26-23
|35
|
8
|СКА-Хаб.
|25
|9
|7
|9
|38-31
|34
|
9
|Динамо Мх
|25
|8
|10
|7
|17-18
|34
|
10
|КАМАЗ
|24
|8
|9
|7
|27-24
|33
|
11
|Акрон
|25
|7
|12
|6
|27-27
|33
|
12
|Родина
|25
|8
|7
|10
|27-32
|31
|
13
|Нефтехимик
|24
|7
|8
|9
|20-24
|29
|
14
|Велес
|25
|7
|4
|14
|24-40
|25
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|25
|6
|6
|13
|25-34
|24
|
17
|Волга
|24
|4
|8
|12
|17-31
|20
|
18
|Краснодар-2
|25
|4
|6
|15
|16-41
|18
|1.04
|15:00
|
Родина – Акрон
|1 : 3
|2.04
|11:30
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 0
|2.04
|13:30
|
Енисей – Краснодар-2
|0 : 0
|2.04
|15:00
|
Динамо Мх – Балтика
|0 : 0
|2.04
|15:00
|
Рубин – Велес
|1 : 1
|2.04
|16:00
|
Волга – Волгарь
|- : -
|2.04
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|2.04
|17:30
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.04
|19:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|22
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|23
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6