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Сегодня, 18:00

«Волгарь» разгромил «Волгу» и поднялся на пятое место в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Волгарь» в гостях одержал разгромную победу над ульяновской «Волгой» в матче 25-го тура первой лиги — 3:0.

Забитыми мячами в составе «Волгаря» отметились Данил Липовой, Артем Делькин и Иван Хомуха.

После этой победы «Волгарь» с 38 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Волга», в активе которой 20 очков, осталась на предпоследней строчке.

Россия. ФНЛ. 25-й тур
02 апр, 16:00. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Волгарь
Футбол
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Волгарь
0
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«Рубин» не сумел удержать победу над «Велесом» в матче первой лиги

«КАМАЗ» победил «Аланию», обе команды закончили матч вдесятером
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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34 тур
1.04 15:00
Родина – Акрон
 1 : 3
2.04 11:30
Уфа – СКА-Хаб.
 3 : 0
2.04 13:30
Енисей – Краснодар-2
 0 : 0
2.04 15:00
Динамо Мх – Балтика
 0 : 0
2.04 15:00
Рубин – Велес
 1 : 1
2.04 16:00
Волга – Волгарь
 0 : 3
2.04 17:00
КАМАЗ – Алания
 1 : 0
2.04 17:30
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.04 19:00
Кубань – Шинник
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