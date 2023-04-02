«Волгарь» разгромил «Волгу» и поднялся на пятое место в первой лиге

«Волгарь» в гостях одержал разгромную победу над ульяновской «Волгой» в матче 25-го тура первой лиги — 3:0.

Забитыми мячами в составе «Волгаря» отметились Данил Липовой, Артем Делькин и Иван Хомуха.

После этой победы «Волгарь» с 38 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Волга», в активе которой 20 очков, осталась на предпоследней строчке.