«Волгарь» разгромил «Волгу» и поднялся на пятое место в первой лиге
«Волгарь» в гостях одержал разгромную победу над ульяновской «Волгой» в матче 25-го тура первой лиги — 3:0.
Забитыми мячами в составе «Волгаря» отметились Данил Липовой, Артем Делькин и Иван Хомуха.
После этой победы «Волгарь» с 38 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Волга», в активе которой 20 очков, осталась на предпоследней строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|25
|14
|10
|1
|45-22
|52
|
2
|Рубин
|25
|12
|10
|3
|39-24
|46
|
3
|Енисей
|25
|11
|10
|4
|33-24
|43
|
4
|Алания
|25
|11
|8
|6
|39-27
|41
|
5
|Волгарь
|25
|10
|8
|7
|29-23
|38
|
6
|Арсенал
|24
|10
|6
|8
|32-30
|36
|
7
|КАМАЗ
|25
|9
|9
|7
|28-24
|36
|
8
|Шинник
|24
|10
|5
|9
|29-26
|35
|
9
|СКА-Хаб.
|25
|9
|7
|9
|38-31
|34
|
10
|Динамо Мх
|25
|8
|10
|7
|17-18
|34
|
11
|Акрон
|25
|7
|12
|6
|27-27
|33
|
12
|Родина
|25
|8
|7
|10
|27-32
|31
|
13
|Нефтехимик
|24
|7
|8
|9
|20-24
|29
|
14
|Велес
|25
|7
|4
|14
|24-40
|25
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|25
|6
|6
|13
|25-34
|24
|
17
|Волга
|25
|4
|8
|13
|17-34
|20
|
18
|Краснодар-2
|25
|4
|6
|15
|16-41
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|15:00
|
Родина – Акрон
|1 : 3
|2.04
|11:30
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 0
|2.04
|13:30
|
Енисей – Краснодар-2
|0 : 0
|2.04
|15:00
|
Динамо Мх – Балтика
|0 : 0
|2.04
|15:00
|
Рубин – Велес
|1 : 1
|2.04
|16:00
|
Волга – Волгарь
|0 : 3
|2.04
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|1 : 0
|2.04
|17:30
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.04
|19:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|22
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|23
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
Новости