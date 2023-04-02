«Енисей» и «Краснодар-2» сыграли вничью в матче первой лиги

«Енисей» и «Краснодар-2» сыграли вничью в матче 25-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла в Красноярске.

После этого матча «Енисей» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 43 очка. «Краснодар-2» располагается на 18-й строчке — 18 очков.

В следующем туре «Енисей» сыграет с «Акроном» 8 апреля, «Краснодар-2» встретится с «Уфой» на день позже.