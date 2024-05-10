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Сегодня, 13:15

«Моя челюсть упала на пол». В Америке сходят с ума от игры Панарина

Американские СМИ в восторге от игры Панарина в третьем матче с «Каролиной»
Отдел хоккея «СЭ»
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Артемий Панарин против Петра Кочеткова
Артемий Панарин против Петра Кочеткова.
Фото USA Today Sports
Российский нападающий «Рейнджерс» стал главным героем третьего матча серии с «Каролиной».

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал настоящим героем третьего матча второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (3:2 ОТ). Он забросил победную шайбу в овертайме и принес «Рейнджерс» третью победу в серии.

Естественно, такой перформанс Панарина вызвал восторг среди болельщиков «Рейнджерс», да и в целом среди любителей хоккея. «Панарин обладает таким талантом делать разницу и решать исходы матчей, которого у «Каролины» просто нет», — написал пользователь Pokecheque. «Когда я увидел повтор гола Панарина, моя челюсть буквально упала на пол», — восторгается россиянином Derek_Drago.

Интересно, что даже те, кто болеет против «Рейнджерс», признают талант российского нападающего. «Хоть я и терпеть не могу «Рейнджерс», но признаю, что Панарин — один из пяти лучших игроков всей НХЛ. Его сегодняшний гол в ворота «Каролины» — просто чума», — написал BasedLori.

Винсент Трочек и&nbsp;Артемий Панарин после победы в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рейнджерс&raquo; (2:3 ОТ) 10&nbsp;мая. Панарин и Шестеркин в шаге от финала «Востока»! Семь побед подряд «Рейнджерс» со старта плей-офф — такого не было 30 лет

«Техника у Панарина — просто сумасшедшая, да и его празднование с поднятой левой ногой впечатляет почти так же!» — thekingtizz отметил и яркое празднование россиянина.

При этом знаменитый в прошлом защитник Пи Кей Суббан особо отметил другого россиянина из «Рейнджерс» — вратаря Игоря Шестеркина. «Шестеркин абсолютно бесподобен, он — стержень этого хоккейного клуба. И он — главная причина моей веры, что «синерубашечники» в этом году смогут выиграть Кубок Стэнли», — заявил Суббан в эфире одного из шоу на телевидении.

Валерий Ничушкин (№13) забил в&nbsp;седьмом матче плей-офф подряд и&nbsp;повторил рекорд НХЛ. У Ничушкина уже девятый гол в плей-офф! «Колорадо» чуть не сотворил второй камбэк подряд

Пока «Рейнджерс» действительно выглядят машиной, которую невозможно остановить. И если 4-0 в серии с «Вашингтоном» не были сенсацией, то 3-0 против мощной «Каролины» — настоящее откровение. В финале Восточной конференции «Рейнджерс» (вы еще сомневаетесь, что они выйдут?) ждет победитель пары «Бостон» — «Флорида». Кажется, с такой игрой Панарину и Шестеркину никто не страшен.

Артемий Панарин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
1 - 0
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
4. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
1 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
1 - 1
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
0 - 0
4. Бостон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Бостон
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 0
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3 - 0
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
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10.05 02:00
Каролина – Рейнджерс
2 : 3 ОТ
10.05 04:30
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