«Рубин» интересуется нападающим «Ростова» Саплиновым

По информации «СЭ», «Рубин» может подписать нападающего «Ростова» Александра Саплинова, который прошлый сезон на правах аренды провел в «Уфе». Казанский клуб рассматривает вариант аренды или полноценного трансфера 24-летнего игрока.

В июне игрок мог перейти в «Торпедо», но агент футболиста сообщил, что было принято решение отказаться от трансфера, так как в клубе РПЛ он бы не получал такого игрового времени, как хотел бы.

Саплинов в прошлом сезоне в 19 матчах РПЛ в составе «Уфы» не отметился результативными действиями. Контракт Саплинова с «Ростовом» действует до лета 2023-го года.