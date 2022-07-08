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Сегодня, 15:42

«Рубин» интересуется нападающим «Ростова» Саплиновым

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Саплинов (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Рубин» может подписать нападающего «Ростова» Александра Саплинова, который прошлый сезон на правах аренды провел в «Уфе». Казанский клуб рассматривает вариант аренды или полноценного трансфера 24-летнего игрока.

В июне игрок мог перейти в «Торпедо», но агент футболиста сообщил, что было принято решение отказаться от трансфера, так как в клубе РПЛ он бы не получал такого игрового времени, как хотел бы.

Саплинов в прошлом сезоне в 19 матчах РПЛ в составе «Уфы» не отметился результативными действиями. Контракт Саплинова с «Ростовом» действует до лета 2023-го года.

Футбол
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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