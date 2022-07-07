Слуцкий об отъезде иностранцев из «Рубина»: «Мы сделали ставку на потрясающих легионеров. Жаль, что так получилось»
Слуцкий сожалеет, что большинство иностранных футболистов покинули «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение большинства иностранных футболистов покинуть клуб или приостановить контракт с ним.
— У нас есть тяжелые травмы, которые омрачили подготовку к сезону.
— Известно, что с Йевтичем?
— Надо ждать медицинский релиз. У него большая гематома.
— Была информация, что вы готовы были работать в ФНЛ бесплатно.
— Сайманов все прокомментировал. Не могу ничего добавить.
— Дрейер ушел из клуба. Как можете резюмировать?
— Да и другие иностранцы тоже уйдут. Мы делали ставку на потрясающих легионеров, и финансовую, и в плане игры. Жаль, что все так произошло.
Ранее Слуцкий заявил, что единственным легионером в команде с большой долей вероятности останется полузащитник Дарко Йевтич.
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