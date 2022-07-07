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Слуцкий об отъезде иностранцев из «Рубина»: «Мы сделали ставку на потрясающих легионеров. Жаль, что так получилось»

Слуцкий сожалеет, что большинство иностранных футболистов покинули «Рубин»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение большинства иностранных футболистов покинуть клуб или приостановить контракт с ним.

— У нас есть тяжелые травмы, которые омрачили подготовку к сезону.

— Известно, что с Йевтичем?

— Надо ждать медицинский релиз. У него большая гематома.

— Была информация, что вы готовы были работать в ФНЛ бесплатно.

— Сайманов все прокомментировал. Не могу ничего добавить.

— Дрейер ушел из клуба. Как можете резюмировать?

— Да и другие иностранцы тоже уйдут. Мы делали ставку на потрясающих легионеров, и финансовую, и в плане игры. Жаль, что все так произошло.

Ранее Слуцкий заявил, что единственным легионером в команде с большой долей вероятности останется полузащитник Дарко Йевтич.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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