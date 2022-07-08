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Сегодня, 17:26

Ташаев уехал из расположения «Рубина». Клуб отказался от его подписания

«Рубин» отказался от подписания Александра Ташаева
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», Александр Ташаев покинул сборы «Рубина». Казанский клуб решил не подписывать с игроком контракт.

Ранее появились фотографии с тренировки клуба, на которых был запечатлен Ташаев, тренирующийся под 99-м номером.

Ташаев выступал за «Рубин» с 2019 по 2020 год. Полузащитник также ранее играл в «Спартаке» (2018-2021).

Последней командой Ташаева был «Ротор». В сезоне-2021/22 он провел за волгоградцев 24 матча и сделал 4 результативные передачи.

Александр Ташаев
Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
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