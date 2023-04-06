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Сегодня, 09:31

Понсе заявил, что сделал бы себе российский паспорт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Не задумывался ли я о получении российского паспорта? Сложный вопрос, ведь у меня и так три гражданства: Испании, Венесуэлы и Колумбии. Мне нельзя иметь больше трех паспортов. Если была бы такая возможность, то, конечно, сделал бы себе российский паспорт», — приводит слова Понсе Sport24.

26-летний венесуэлец выступает за «Акрон» с января 2023 года. В составе тольяттинского клуба он провел восемь матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-venesuelskiy-futbolist-ponse-yesliby-byla-vozmozhnost-konechno-sdelalby-sebe-rossiyskiy-pasport
Андрес Понсе
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Нефтехимик 25 8 8 9 21-24 32
13
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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34 тур
7.04 18:00
Волгарь – Рубин
 - : -
7.04 20:30
Балтика – Родина
 - : -
8.04 10:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 - : -
8.04 14:00
Велес – Алания
 - : -
8.04 16:00
Акрон – Енисей
 - : -
8.04 16:00
Арсенал – Кубань
 - : -
8.04 16:00
Шинник – Волга
 - : -
8.04 16:30
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
9.04 14:00
Краснодар-2 – Уфа
 - : -
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 23 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 23 1 1
Младен Кашчелан

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Балтика

 18 1 6
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