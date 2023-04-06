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Сегодня, 09:49

Врач «Енисея» Фомин помог одному из пассажиров во время полета

Виктория Кравченко
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Владимир Фомин.
Фото ФК «Енисей»

Врач «Енисея» Владимир Фомин 25 марта этого года помог одному из пассажиров во время полета в Санкт-Петербург на матч со «СКА-Хабаровск».

По данным Telegram-канала Первой лиги, у одной из пассажирок подскочило давление и повысился пульс. В самолете объявили о том, что нужен доктор. Фомин пришел на помощь.

После посадки женщину осмотрели уже врачи скорой помощи.

Заместитель директора по развитию «Енисей» Оксана Пшеницкая сообщила, что узнала о поступке Фомина только после того, как на почту пришла благодарность от авиакомпании.

Источник: https://t.me/fnlru/2210
ФК Енисей
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 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
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12
 Нефтехимик 25 8 8 9 21-24 32
13
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
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 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
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 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
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