Врач «Енисея» Фомин помог одному из пассажиров во время полета
Врач «Енисея» Владимир Фомин 25 марта этого года помог одному из пассажиров во время полета в Санкт-Петербург на матч со «СКА-Хабаровск».
По данным Telegram-канала Первой лиги, у одной из пассажирок подскочило давление и повысился пульс. В самолете объявили о том, что нужен доктор. Фомин пришел на помощь.
После посадки женщину осмотрели уже врачи скорой помощи.
Заместитель директора по развитию «Енисей» Оксана Пшеницкая сообщила, что узнала о поступке Фомина только после того, как на почту пришла благодарность от авиакомпании.
Источник: https://t.me/fnlru/2210
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