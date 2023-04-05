Президент ФНЛ Измайлов сообщил об интеграции электронной системы управления соревнований после случая с Михайловым

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию с участием дисквалифицированного полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо».

Ранее в РПЛ сообщили, что электронная система управления соревнованиями лиги не учитывает карточки, полученные игроком в других турнирах.

«Что касается электронной системы управления соревнований. Мы уже выдали техническое задание для разработчика этой системы. Мы интегрируем систему, которая успешно работает более семи лет в РПЛ. Но для того, чтобы не было таких случаев с отсутствием сквозных дисквалификаций, мы отдельно в техническом задании прописали этот пункт и будем эту систему модернизировать», — сказал Измайлов «СЭ».

Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо», так как этот футболист получил в общей сложности четыре предупреждения в первенстве России и РПЛ. Это следует из статьи 19 «Дисциплинарные санкции» регламента чемпионата России-2022/23.

По итогам заседания КДК РФС «Пари НН» присуждено поражение в матче 20-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:3).