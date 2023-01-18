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Сегодня, 16:05

Яровинский: «Все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко в ФНЛ. Это раздражало»

Яровинский считает, что футбольная общественность недооценивает уровень ФНЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» выразил мнение о том, что футбольная общественность недооценивает уровень ФНЛ, куда казанский клуб вылетел в прошлом году.

— Что думаешь о перспективах «Рубина»? Чего нам всем ждать?

— Этого я не знаю... Сейчас есть спортивная составляющая: прекрасная команда. Считаю, будет нешуточная борьба за выход в РПЛ. Надеюсь, у «Рубина» получится ее выиграть.

— С чем связана уверенность, что «Рубин» точно выйдет в РПЛ? Не слишком ли серьезные перемены в клубе?

— Ничего страшного. Я просто искренне этого хочу. Бывают обстоятельства, когда ты откуда-то уходишь и хочешь, чтобы после тебя случилась катастрофа. Но это не тот случай. Наоборот, я искренне хочу, чтобы «Рубин» обязательно вышел в премьер-лигу, развивался дальше. Буду очень переживать за клуб. Это же люди, а не только клуб. И для них «Рубин» — важная часть жизни. И для меня она тоже важная.

Я работал в этом клубе и переживаю за него, за ребят. Хочу, чтобы они решили задачу и у них дальше все складывалось хорошо.

— При этом все ожидали, что «Рубин» будет доминировать в первой лиге.

— Я много говорил об этом и повторюсь снова: не нужно недооценивать ФНЛ и считать, что у «Рубина» какая-то команда «галактикос», которая всех порвет. Это не так. ФНЛ — тяжелейшее соревнование, где надо отдать должное всем. Необходимо быть реалистами.

— У вас в коллективе перед сезоном не было недооценки? Может, вы не ко всему оказались готовы: к полям, судейству...

— Нет, мы как раз понимали, что будет сложно. Но все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко. Это раздражало.

Да, кто-то воспринимает эти слова так, будто мы соломку стелим. Но люди, которые хорошо знают ФНЛ и с которым я общался — коллеги, футболисты, тренеры, — все говорили: «Ребята, это будет жестко». Однако в медиа и публичном пространстве мы слышали рассказы о том, как «Рубин» должен всех вынести. Но внутри клуба мы ожидали тяжелой борьбы. И получили ее.

Верю, что команда справится и решит задачу. Буду за нее болеть и всячески переживать. Вообще я стал большим поклонником Татарстана. Думаю, даже останусь жить в Казани. Мне здесь очень нравится. Ближайшие годы я точно хочу провести здесь.

Обязательно буду болеть на трибуне стадиона в Казани, но уже в качестве болельщика «Рубина»!

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

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Основные источники исследования

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Милан
Интер

обе забьют - да

30%

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ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
0
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
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КАМАЗ – Волга
 - : -
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