Яровинский: «Все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко в ФНЛ. Это раздражало»
Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» выразил мнение о том, что футбольная общественность недооценивает уровень ФНЛ, куда казанский клуб вылетел в прошлом году.
— Что думаешь о перспективах «Рубина»? Чего нам всем ждать?
— Этого я не знаю... Сейчас есть спортивная составляющая: прекрасная команда. Считаю, будет нешуточная борьба за выход в РПЛ. Надеюсь, у «Рубина» получится ее выиграть.
— С чем связана уверенность, что «Рубин» точно выйдет в РПЛ? Не слишком ли серьезные перемены в клубе?
— Ничего страшного. Я просто искренне этого хочу. Бывают обстоятельства, когда ты откуда-то уходишь и хочешь, чтобы после тебя случилась катастрофа. Но это не тот случай. Наоборот, я искренне хочу, чтобы «Рубин» обязательно вышел в премьер-лигу, развивался дальше. Буду очень переживать за клуб. Это же люди, а не только клуб. И для них «Рубин» — важная часть жизни. И для меня она тоже важная.
Я работал в этом клубе и переживаю за него, за ребят. Хочу, чтобы они решили задачу и у них дальше все складывалось хорошо.
— При этом все ожидали, что «Рубин» будет доминировать в первой лиге.
— Я много говорил об этом и повторюсь снова: не нужно недооценивать ФНЛ и считать, что у «Рубина» какая-то команда «галактикос», которая всех порвет. Это не так. ФНЛ — тяжелейшее соревнование, где надо отдать должное всем. Необходимо быть реалистами.
— У вас в коллективе перед сезоном не было недооценки? Может, вы не ко всему оказались готовы: к полям, судейству...
— Нет, мы как раз понимали, что будет сложно. Но все вокруг считали, будто «Рубину» будет легко. Это раздражало.
Да, кто-то воспринимает эти слова так, будто мы соломку стелим. Но люди, которые хорошо знают ФНЛ и с которым я общался — коллеги, футболисты, тренеры, — все говорили: «Ребята, это будет жестко». Однако в медиа и публичном пространстве мы слышали рассказы о том, как «Рубин» должен всех вынести. Но внутри клуба мы ожидали тяжелой борьбы. И получили ее.
Верю, что команда справится и решит задачу. Буду за нее болеть и всячески переживать. Вообще я стал большим поклонником Татарстана. Думаю, даже останусь жить в Казани. Мне здесь очень нравится. Ближайшие годы я точно хочу провести здесь.
Обязательно буду болеть на трибуне стадиона в Казани, но уже в качестве болельщика «Рубина»!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5