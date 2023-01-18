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Сегодня, 15:50

Яровинский: «У Игнатьева в «Рубине» откровенно не получилось. Он не показал всех своих возможностей»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» оценил футболистов, с которыми работал в казанском клубе.

— Лучший игрок «Рубина», с которым тебе довелось работать?

— Ответ на этот вопрос можно угадать и без трех попыток. Он на поверхности!

— Часто теперь включаешь матчи «Наполи»?

— Конечно, периодически смотрю. Кстати, у меня вообще нет никакой ностальгии по поводу того, что кто-то из ребят ушел. Я очень рад за всех игроков, с которыми мы работали в «Рубине». Они великолепно выступают в Европе: Дрейер недавно перешел в «Андерлехт», Хакшбанович, Старфельт и Абильдгор в «Селтике», Тальби — в «Лорьяне». Есть Макаров в «Динамо». Ну а Хвича — это просто европейская сенсация. Горжусь, что все они выступали в «Рубине».

— А кто в «Рубине» при вас не раскрылся так, как вы ожидали?

— Конечно же, Ваня Игнатьев не показал всех своих возможностей. Не то чтобы я большего от него ожидал, но это был большой и серьезный трансфер. Но в «Рубине» у Вани откровенно не получилось. Я надеюсь, что у него все хорошо сложится дальше. Считаю, сейчас у него все идет неплохо.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Вадим Гаранин
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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