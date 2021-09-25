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«Нефтехимик» разгромил «Краснодар-2»

19:59
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«Нефтехимик» обыграл «Краснодар-2» в матче 13-го тура ОЛИМП — ФНЛ со счетом 4:1.

ФНЛ

13-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 4:1 (2:1)

Голы: Исаенко, 20 (0:1). Москвичев, 21 (1:1). Шоркин, 44 (2:1). Юшин, 58 (3:1). Юшин, 69 (4:1).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 69), Денисов (Талалай, 69), Юшин, Емельянов (Дворецков, 56), Москвичев (Шарифуллин, 80), Уридия (Данилин, 80).

«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко, Бородин (Пивоваров, 73), Иванов, Стрельник, Рейхмен (Сабуа, 82), Волков, Сергеев, Самко (Олусегун, 46), Берснев (Кокоев, 61), Воротников.

Предупреждения: Стрельник, 40. Денисов, 45+2. Москвичев, 50.

Судья: Чебан (Москва).

25 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
2-й тайм

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

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Екатерина Савостина все материалы автора

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