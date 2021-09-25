«Нефтехимик» разгромил «Краснодар-2»
«Нефтехимик» обыграл «Краснодар-2» в матче 13-го тура ОЛИМП — ФНЛ со счетом 4:1.
ФНЛ
13-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 4:1 (2:1)
Голы: Исаенко, 20 (0:1). Москвичев, 21 (1:1). Шоркин, 44 (2:1). Юшин, 58 (3:1). Юшин, 69 (4:1).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Котов, Ширяев, Шоркин, Бердников, Галиулин (Родионов, 69), Денисов (Талалай, 69), Юшин, Емельянов (Дворецков, 56), Москвичев (Шарифуллин, 80), Уридия (Данилин, 80).
«Краснодар-2» (Краснодар): Ещенко, Исаенко, Бородин (Пивоваров, 73), Иванов, Стрельник, Рейхмен (Сабуа, 82), Волков, Сергеев, Самко (Олусегун, 46), Берснев (Кокоев, 61), Воротников.
Предупреждения: Стрельник, 40. Денисов, 45+2. Москвичев, 50.
Судья: Чебан (Москва).
25 сентября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю