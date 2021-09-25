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«Алания» в меньшинстве сыграла вничью в матче с «Балтикой»

21:00
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В Калининграде состоялся матч 13-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ, в котором «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Аланией» со счетом 1:1.

Стоит отметить, что владикавказская команда с 57-й минуты играла в меньшинстве. Поле покинул Алексей Татаев после второй желтой карточки.

В турнирной таблице ФНЛ «Алания» занимает 5-ю позицию, набрав 23 очка в 13 матчах. В активе «Балтики» 17 очков после 13 игр и 12-я строчка.

ФНЛ

13-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (1:1)

Голы: Гиоргобиани, 16 (0:1). Гелоян, 39 (1:1).

«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович (Попов, 46), Лазарев (Кашчелан, 66), Макарчук, Кузьмин, Гелоян (Джамилов, 65), Альшин, Кленкин (Казаев, 66), Маркович.

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов, Татаев, Сосранов, Хабалов, Хугаев (Засеев, 82), Цараев, Магомедов (Хосонов, 78), Гурциев (Бутаев, 65), Гиоргобиани (Машуков, 65), Эльдарушев (Хубулов, 46).

Предупреждения: Хугаев, 2. Гелоян, 2. Татаев, 26. Шавлохов, 32. Хабалов, 45. Кленкин, 48. Цараев, 51. Лазарев, 54. Остоич, 70. Кашчелан, 77. Джамилов, 86. Солдатенко, 90+2.

Удаление: Татаев, 57.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

25 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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