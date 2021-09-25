«Алания» в меньшинстве сыграла вничью в матче с «Балтикой»
В Калининграде состоялся матч 13-го тура чемпионата Олимп-ФНЛ, в котором «Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Аланией» со счетом 1:1.
Стоит отметить, что владикавказская команда с 57-й минуты играла в меньшинстве. Поле покинул Алексей Татаев после второй желтой карточки.
В турнирной таблице ФНЛ «Алания» занимает 5-ю позицию, набрав 23 очка в 13 матчах. В активе «Балтики» 17 очков после 13 игр и 12-я строчка.
ФНЛ
13-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (1:1)
Голы: Гиоргобиани, 16 (0:1). Гелоян, 39 (1:1).
«Балтика» (Калининград): Бориско, Мещанинов, Остоич, Карпович (Попов, 46), Лазарев (Кашчелан, 66), Макарчук, Кузьмин, Гелоян (Джамилов, 65), Альшин, Кленкин (Казаев, 66), Маркович.
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов, Татаев, Сосранов, Хабалов, Хугаев (Засеев, 82), Цараев, Магомедов (Хосонов, 78), Гурциев (Бутаев, 65), Гиоргобиани (Машуков, 65), Эльдарушев (Хубулов, 46).
Предупреждения: Хугаев, 2. Гелоян, 2. Татаев, 26. Шавлохов, 32. Хабалов, 45. Кленкин, 48. Цараев, 51. Лазарев, 54. Остоич, 70. Кашчелан, 77. Джамилов, 86. Солдатенко, 90+2.
Удаление: Татаев, 57.
Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).
25 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».
Методология
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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