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«Факел» победил «Спартак-2» в матче ФНЛ

19:55
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«Факел» победил «Спартак-2» в мате 13-го тура ОЛИМП — ФНЛ со счетом 3:0.

Голы забивали Аппаев, Никитин и Мендель.

ФНЛ

13-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Спартак-2» (Москва) — 3:0 (2:0)

Голы: Аппаев, 25 (1:0). Никитин, 36 (2:0). Мендель, 90+1 (3:0).

«Факел» (Воронеж): Свинов, Черов, Суслов, Мастерной, Магаль, Дмитриев (Шепилов, 76), Шаваев (Мендель, 64), Акбашев, Никитин (Файзуллин, 76), Разборов (Кулишев, 63), Аппаев (Максимов, 63).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Толстопятов, Агапов, Воропаев, Вит.Шитов (Шайхтдинов, 72), Шильцов, Муминов (Лайкин, 86), Мельников (Кожедуб, 86), Влад.Шитов, Кутателадзе (Голятов, 62).

Предупреждения: Шаваев, 41. Никитин, 52. Мастерной, 58. Шильцов, 74.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

25 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Перерыв

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50

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Екатерина Савостина все материалы автора

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