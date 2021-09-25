«Факел» победил «Спартак-2» в матче ФНЛ
«Факел» победил «Спартак-2» в мате 13-го тура ОЛИМП — ФНЛ со счетом 3:0.
Голы забивали Аппаев, Никитин и Мендель.
ФНЛ
13-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Спартак-2» (Москва) — 3:0 (2:0)
Голы: Аппаев, 25 (1:0). Никитин, 36 (2:0). Мендель, 90+1 (3:0).
«Факел» (Воронеж): Свинов, Черов, Суслов, Мастерной, Магаль, Дмитриев (Шепилов, 76), Шаваев (Мендель, 64), Акбашев, Никитин (Файзуллин, 76), Разборов (Кулишев, 63), Аппаев (Максимов, 63).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Толстопятов, Агапов, Воропаев, Вит.Шитов (Шайхтдинов, 72), Шильцов, Муминов (Лайкин, 86), Мельников (Кожедуб, 86), Влад.Шитов, Кутателадзе (Голятов, 62).
Предупреждения: Шаваев, 41. Никитин, 52. Мастерной, 58. Шильцов, 74.
Судья: Сараев (Санкт-Петербург).
25 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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