На «Олимп-Долгопрудный» наложен новый запрет на регистрацию футболистов

В пятницу, 17 июня, состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, сообщает сайт организации.

«Удовлетворить заявление футболиста Эдуарда Булии в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» о взыскании задолженности по заработной плате и премиям, о признании нарушения трудового договора существенным частично.

Обязать ФК «Олимп-Долгопрудный» выплатить проценты за задержку выплаты задолженностей по заработной плате за период с августа 2021 года по январь 2022 года в соответствии со статьей 236 трудового кодекса РФ.

Оставить без рассмотрения заявление футболиста Эдуарда Булии в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» в части требования о взыскании задолженности по заработной плате за май 2022 года на основании подпункта «г» пункта 3 статьи 48 регламента РФС по разрешению споров. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста отказать.

Удовлетворить заявление футболиста Ильи Сафронова в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» о взыскании задолженности по заработной плате, премиям и иным выплатам, о признании нарушения трудового договора существенным частично.

Обязать ФК «Олимп-Долгопрудный» выплатить футболисту Илье Сафронову проценты за задержку выплаты задолженностей по заработной плате за период с июля 2021 года по январь 2022 года в соответствии со статьей 236 трудового кодекса РФ.

Применить к ФК «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Олимп-Долгопрудный» в случае исполнения обязательств, установленных настоящим решением.

Оставить без рассмотрения заявление футболиста Ильи Сафронова в отношении ФК «Олимп-Долгопрудный» в части требования о взыскании задолженности по заработной плате за май 2022 года на основании подпункта «г» пункта 3 статьи 48 регламента РФС по разрешению споров. В удовлетворении оставшейся части требований футболиста отказать", — говорится в заявлении на сайте.