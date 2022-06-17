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Сегодня, 16:24

«Рубин» и «Уфа» узнали соперников по первому туру чемпионата ФНЛ

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Футбольная национальная лига провела жеребьевку календаря сезона-2022/23, информирует пресс-служба ОЛИМП ФНЛ.

В первом туре казанский «Рубин» сыграет против «Родины». Затем соперниками клуба Леонида Слуцкого станут «Енисей», «Уфа», «Нефтехимик» и «Кубань», информирует пресс-служба «Рубина».

«Уфа» в первом туре сыграет в гостях против «Кубани». Далее башкирский клуб проведет матчи с «Волгой», «Рубином», «Аланией» и «Велесом», информирует пресс-служба «Уфы».

Полное расписание матчей первого тура можно посмотреть по ссылке. До 23 числа команды могут внести изменения в календарь. Полный список матчей ФНЛ будет опубликован сайте в ближайшее время.

Источник: https://t.me/fnleagueofficial
Футбол
ФНЛ
ФК Велес
ФК Енисей
ФК Кубань
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
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