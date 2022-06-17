ФНЛ опубликовала проект календаря на сезон-2022/23
В пятницу, 17 июня, в офисе Футбольной национальной лиги прошла жеребьевка календаря на сезон-2022/23. Как информирует пресс-служба лиги, первый тур запланирован на 17 июля, а заключительный, 34-й тур пройдет ориентировочно 3 июня 2023 года.
Турнир будет открыт следующими матчами:
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»,
«Кубань» — «Уфа»,
«Волга» — «Енисей»,
«Рубин» — «Родина»,
«Алания» — «Динамо» Махачкала,
«Велес» — «Балтика»,
«Волгарь» — «Акрон»,
«Шинник» — «Краснодар-2»,
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск».
Полностью проект календаря доступен на сайте ФНЛ по ссылке.
У клубов есть возможность внести предложения по правкам в календарь до заседания президиума ФНЛ, в частности — поменяться кругами.
После согласования президиумом ФНЛ и бюро исполкома Российского футбольного союза, которое состоится 23 июня, будет принят окончательный вариант расписания матчей.