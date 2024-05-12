Лепехин считает, что победный гол «Динамо» в ворота «Балтики» засчитан неверно

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин в комментарии для «СЭ» оценил работу Евгения Буланова в матче 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (2:3).

На 90+9-й минуте матча главный арбитр не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери.

«Это очень похоже на блокировку, которую нельзя делать в футболе. Это нарушение. Но правила у нас меняются каждую неделю. На мой взгляд, это фол. Футболист «Балтики» мог помешать пробить по воротам. Бальбуэна посмотрел на игрока, увидел, что он его оббегает, и занял позицию, не дав сделать это. «Балтике» и «Зениту» очень обидно должно быть. Этот гол и для «Балтики» очень важен был, и в борьбе за чемпионство может оказаться решающим. Будет интересно, если этот гол решить исход чемпионата», — сказал Лепехин «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.