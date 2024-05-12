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Судейство

Сегодня, 17:13

Лепехин считает, что победный гол «Динамо» в ворота «Балтики» засчитан неверно

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин в комментарии для «СЭ» оценил работу Евгения Буланова в матче 28-го тура чемпионата России «Балтика» — «Динамо» (2:3).

На 90+9-й минуте матча главный арбитр не зафиксировал фол Фабиана Бальбуэны и засчитал гол Муми Нгамале. Видеоассистенты Роман Галимов и Алексей Амелин не вмешались в действия рефери.

«Это очень похоже на блокировку, которую нельзя делать в футболе. Это нарушение. Но правила у нас меняются каждую неделю. На мой взгляд, это фол. Футболист «Балтики» мог помешать пробить по воротам. Бальбуэна посмотрел на игрока, увидел, что он его оббегает, и занял позицию, не дав сделать это. «Балтике» и «Зениту» очень обидно должно быть. Этот гол и для «Балтики» очень важен был, и в борьбе за чемпионство может оказаться решающим. Будет интересно, если этот гол решить исход чемпионата», — сказал Лепехин «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 0 : 2
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
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Сочи – Пари НН
 - : -
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Зенит

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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 22 1 3
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