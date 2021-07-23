«Локомотив» празднует 99-летие клуба

23 июля футбольный клуб «Локомотив» празднует свое 99-летие.

В этот день в 1922 году команда «Казанка» провела свой первый матч, в котором разгромила Измайловский клуб спорта со счетом 7:0.

«За эти годы скромная любительская команда работников Московско-Казанской железной дороги выросла в один из сильнейших клубов России, который любят и знают во всех уголках мира», — говорится в сообщении пресс-службы.

? С днём рождения, «Локомотив»! ??



? Ровно 99 лет назад, 23 июля 1922 года, команда «Казанка» разгромила Измайловский клуб спорта со счётом 7:0, написав первую страницу большой истории московского «Локомотива»



? Только «Локо» — только победа! С праздником, любимый клуб! pic.twitter.com/OrZ6dC0vjs — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 23, 2021

«Локомотив» является трехкратным чемпионом России, одиннадцатикратным обладателем Кубка страны: двукратным обладателем Кубка СССР и девятикратным обладателем Кубка России, а также трехкратным обладателем Суперкубка России.