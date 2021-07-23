«Локомотив» празднует 99-летие клуба
10:27
23 июля футбольный клуб «Локомотив» празднует свое 99-летие.
В этот день в 1922 году команда «Казанка» провела свой первый матч, в котором разгромила Измайловский клуб спорта со счетом 7:0.
«За эти годы скромная любительская команда работников Московско-Казанской железной дороги выросла в один из сильнейших клубов России, который любят и знают во всех уголках мира», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Локомотив» является трехкратным чемпионом России, одиннадцатикратным обладателем Кубка страны: двукратным обладателем Кубка СССР и девятикратным обладателем Кубка России, а также трехкратным обладателем Суперкубка России.
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